Гітарист гурту The Killers Дейв Кінінг повідомив, що за два тижні до свого допису переніс масштабний інсульт. За його словами, лікарі оцінювали його шанси вижити у 40%. Після операції музикант заявив, що почувається добре, може говорити, користуватися руками й ногами та грати на гітарі.

Про це 50-річний Кінінг написав в Instagram 26 листопада, повідомляє NME. За словами музиканта, дружина швидко відреагувала, після чого його одразу доправили до лікарні.

Тромб у мозку та операція

Кінінг розповів, що тромб у мозку перекрив кровопостачання всієї правої частини мозку. До прибуття до лікарні він осліп на одне око та втратив функції лівого боку тіла, але не усвідомлював, що переживає інсульт.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Музикант наголосив, що перша година після інсульту є критичною для госпіталізації. Після операції він насамперед перевірив, чи може грати на гітарі, й заявив, що грає так само добре, як і раніше.

Пауза в гастролях

У 2017 році Кінінг узяв паузу в гастрольній діяльності з The Killers, пояснивши це виснажливим концертним графіком гурту. Він повернувся до студійної роботи над альбомом Pressure Machine, який вийшов 2021 року, а згодом час від часу виступав на сцені разом із колегами.

Гітарист також випустив два сольні альбоми: Prismism у 2019 році та A Mild Case Of Everything у 2021 році.

Читай нас у