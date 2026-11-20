Г'юстон Тексанс у Х'юстоні, США, переміг Індіанаполіс Колтс з рахунком 26:3 у матчі NFL. Квотербек господарів Сі Джей Страуд віддав три паси на тачдаун, а команда здобула першу домашню перемогу в сезоні. Про це повідомляє The Japan Times.

Три тачдауни Страуда

Страуд реалізував 21 із 27 передач, набрав 194 ярди пасом і провів п'ятий поспіль матч щонайменше з двома пасами на тачдаун. Він віддав 42-ярдовий пас на тачдаун Ніко Коллінзу, а також асистував Кейшону Бутте та німецькому тайт-енду Марліну Кляйну.

Колтс відкрили рахунок філдголом у першій атаці, але більше не набрали очок. У другій чверті Тексанс скористалися перехопленням пасу Деніела Джонса: семихвилинна атака завершилася 24-ярдовим тачдауном Бутте. Після цього господарі додали філдгол і сейфті — Вілл Андерсон-молодший здійснив сек проти Джонса в заліковій зоні Індіанаполіса.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Шанси на плей-оф

Після перемоги баланс Г'юстон Тексанс становить 4-6. Команда посідає друге місце в дивізіоні AFC South, поступаючись Джексонвілл Джагуарс із показником 7-2, і розраховує щонайменше на вайлдкард у плей-оф.

Для Індіанаполіс Колтс це був перший матч без жодного тачдауну з 2024 року. Джонс набрав 144 ярди пасом, зробив одне перехоплення та зазнав двох секів, а ранінгбек Джонатан Тейлор здобув 21 ярд у 11 спробах виносу.

Читай нас у