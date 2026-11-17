У США глава Адміністрації малого бізнесу (SBA) Келлі Леффлер захистила обмеження на позики, гарантовані агентством, для компаній, які мають серед власників власників грін-карт. На форумі Fortune 500 Innovation Forum у Детройті вона заявила, що твердження про обмеження для іммігрантів є «цілковито неправдивим», повідомляє Fortune.

Вимоги до власників бізнесу

Правило набуло чинності 1 березня. Відтоді для отримання позики з гарантією SBA компанія має повністю належати громадянам або націоналам США. Законні постійні жителі країни, відомі як власники грін-карт, які раніше мали право на такі позики, більше не можуть на них претендувати.

За даними SBA, у 2025 фінансовому році агентство схвалило 3358 позик підприємствам, що частково належали законним постійним жителям США. Це становило близько 4% із 85 тисяч схвалених позик. Леффлер пояснила політику тим, що іноземні громадяни не повинні отримувати позику SBA раніше за громадянина США.

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Ветерани та альтернативне фінансування

Редакційний директор Fortune Brainstorm Ендрю Нуска зауважив, що власники грін-карт можуть законно працювати, сплачувати податки та, за дотримання інших вимог, служити в американських збройних силах. Він поставив питання, чому людина, яку можуть направити на поле бою від імені США, не може претендувати на позику.

Леффлер відповіла, що агентство ще не стикалося з випадком відмови ветерану з цієї причини. Вона окремо не пояснила, чому власники грін-карт, які служать у війську, не можуть брати участь у програмі, але згадала про звільнення від початкового внеску для підприємців-ветеранів, які відповідають критеріям.

За її словами, SBA має обмежене фінансування і становить лише невелику частину ринку кредитування малого бізнесу. Вона зазначила, що підприємства, які не підпадають під гарантії агентства, можуть звертатися до банків, кредитних спілок, венчурних фондів і приватних кредиторів. SBA зазвичай не видає позики напряму, а гарантує кредити приватних установ, що може полегшувати бізнесу доступ до фінансування.

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