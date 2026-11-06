Глава армії Уганди Кайнеругаба заявив про передачу командування — The Rio Times

Командувач Сил оборони Уганди генерал Мухоозі Кайнеругаба заявив, що за кілька місяців передасть командування кваліфікованому офіцеру. Водночас він повідомив, що залишатиметься щонайменше ще рік, не уточнивши дату передачі посади. Про це повідомляє The Rio Times.

Заява у соцмережі

Кайнеругаба опублікував заяву 6 листопада у соцмережі X. Він написав, що його час на посаді Chief of Defence Forces добігає кінця. Ця посада передбачає командування Силами оборони Уганди — національною армією країни — під керівництвом президента як верховного головнокомандувача.

Генерал також заявив, що після передання командування присвятить життя Христу. З його повідомлень не зрозуміло, чи йдеться про завершення служби в армії загалом, чи лише про звільнення з посади командувача.

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Посада та пропозиція щодо зарплат

Мухоозі Кайнеругаба є сином президента Уганди Йовері Мусевені, який перебуває при владі з 1986 року. Мусевені призначив його командувачем Сил оборони 21 березня 2024 року. Наприкінці серпня 2026 року Кайнеругаба також писав у X, що має намір балотуватися в президенти у 2031 році.

Окремо генерал запропонував із наступного фінансового року встановити базову зарплату для рядових військовослужбовців на рівні 2 млн угандійських шилінгів — приблизно 500 доларів США. Це залишається пропозицією: у дописі не йдеться про її затвердження чи джерела фінансування.

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