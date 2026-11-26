У Брюсселі, Бельгія, іспанця Пабло Ернандеса де Коса, який нині очолює Банк міжнародних розрахунків, називають імовірним наступником Крістін Лагард на посаді президента Європейського центрального банку. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на Financial Times та іспанську газету El País.

Кандидатура іспанського економіста

Обидва видання посилаються на європейські дипломатичні кола. За їхніми даними, де Кос може стати наступником Лагард, яка достроково залишить посаду глави ЄЦБ на початку лютого.

Пабло Ернандес де Кос раніше був президентом Банку Іспанії. Наразі він керує Банком міжнародних розрахунків.

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Позиція Нідерландів

Financial Times із посиланням на обізнані джерела пише, що уряд Нідерландів сигналізував про підтримку іспанського економіста під час зустрічі глав держав і урядів ЄС у Брюсселі. Це, за оцінкою видання, може означати відмову Нідерландів від підтримки власного кандидата Клааса Нота.

Reuters із посиланням на дипломата ЄС також повідомляв, що Нідерланди підтримають консенсусного кандидата на посаду президента ЄЦБ.

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