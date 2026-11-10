Глава дипломатії ЄС Каллас заявила про імітацію переговорів Росією — The Japan Times

У Парижі, Франція, глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що не бачить ознак доброї волі з боку Росії — держави-агресора — щодо переговорів про припинення війни проти України. Як повідомляє The Japan Times, вона висловилася в інтерв’ю на полях міністерської зустрічі G7.

Заява Каллас

За словами Каллас, Москва вже приєднувалася до численних угод, що є основою європейської безпеки, однак не дотримувалася їх. Вона також сказала, що не бачить готовності російської сторони до переговорів про завершення війни.

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«Досі вони лише вдавали, що ведуть переговори, оскільки ми не бачили жодної доброї волі з російського боку», — сказала Каллас.

Заплановані обговорення в Абу-Дабі

Заява пролунала напередодні тристоронніх обговорень за участю України, Росії та США, запланованих на вівторок в Абу-Дабі. До столиці Об’єднаних Арабських Еміратів також мали прибути посадовці Франції, Великої Британії, Німеччини, НАТО та Європейської комісії.

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