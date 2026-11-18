На тлі війни в Ірані виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що не бачить переконливого шляху до відновлення ситуації, яка існувала в Ормузькій протоці в лютому 2026 року. У гостьовому есе для The Economist він наголосив, що війна підірвала довіру до протоки як безпечного та надійного маршруту постачання енергоносіїв і товарів, повідомляє CNBC.

Ризики для судноплавства

За словами Біроля, судноплавство через Ормузьку протоку вже одного разу було заблоковане, що спричинило значні потрясіння на нафтовому й газовому ринках. Він зазначив, що така ситуація може повторитися, а сприйняття ризиків навколо протоки змінилося надовго.

До початку війни 28 лютого протока була одним із ключових маршрутів транспортування нафти й газу. Водночас експорт нафти з країн Перської затоки частково відновився: у жовтні він перевищив 80% довоєнного рівня, йдеться у листопадовому звіті агентства. Удари між США та Іраном, що відновилися цього тижня, перервали паузу в прямому протистоянні та посилили сумніви щодо стійкості відновлення енергетичних потоків.

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Альтернативні маршрути та резерви

Біроль звернув увагу на альтернативні маршрути, зокрема трубопроводи в Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах, які дають змогу оминати Ормузьку протоку. За його словами, багато членів Міжнародного енергетичного агентства під час кризи використовували аварійні запаси нафти, що допомогло пом'якшити економічні наслідки.

Найсильніше енергетичний шок, за оцінкою Біроля, зачепив країни Південно-Східної Азії, зокрема Філіппіни та Таїланд. Вони розглядають створення подібних резервів. На думку голови МЕА, криза також може пришвидшити перехід держав на внутрішні джерела енергії, зокрема сонячну та вітрову генерацію, і посилити інтерес до атомної енергетики. Для цього потрібні надійніші електромережі та системи накопичення енергії.

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