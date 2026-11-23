Як повідомляє CNBC, у США президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що Федеральній резервній системі ще потрібно працювати над поверненням інфляції до цільового рівня 2%. За оцінкою видання, його слова вказують, що для цього процентні ставки можуть залишатися вищими впродовж певного часу.

Вільямс виступив в Університеті Маунт-Сент-Вінсент у Нью-Йорку. Він наголосив, що повернення інфляції до 2% є необхідним, а дані, отримані після жовтневого засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку, свідчать про стійкість американської економіки та про те, що інфляція й далі залишається надто високою.

Прогноз щодо інфляції

Очільник Федерального резервного банку Нью-Йорка висловив упевненість, що інфляція наблизиться до цілі ФРС у 2% у 2027 році, а досягне цього рівня наступного року. Він також зазначив, що штучний інтелект чинить тиск на ціни, однак доказів того, що саме він стане джерелом тривалої інфляції, небагато.

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Серед чинників нинішнього цінового тиску Вільямс назвав конфлікт в Ірані, попит на товари, пов’язані з розвитком інфраструктури для штучного інтелекту, а також мита. Водночас, за його оцінкою, вплив мит як джерела тиску на ціни значною мірою послабився.

Очікування перед засіданням ФРС

Наступне засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку заплановане на 8–9 грудня. Ринки повністю закладали у ціни підвищення ставки на чверть відсоткового пункту з чинного діапазону 3,75–4%.

Вільямс прямо не коментував очікування щодо грудневого рішення. Він нагадав, що подальший курс монетарної політики визначатиметься з урахуванням нової економічної інформації. За його словами, грошово-кредитна політика не може усунути перебої з постачанням чи відновити роботу інфраструктури, проте має не допустити перетворення таких шоків на стійку інфляцію.

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