У Парижі глава Французької футбольної федерації Філіпп Діалло оголосив, що балотуватиметься на посаду президента ФІФА. Його кандидатуру висунув виконавчий комітет УЄФА, а виконавчий комітет французької федерації одностайно її схвалив. Як повідомляє Channel NewsAsia, Діалло заявив про підтримку з боку президента Франції Емманюеля Макрона.

Контакти з кандидатом із Японії

63-річний Діалло має намір звернутися до почесного президента Японської футбольної асоціації Кодзо Ташіми, який також висунув свою кандидатуру. Французький функціонер заявив, що опоненти чинного президента ФІФА Джанні Інфантіно не зможуть перемогти, якщо діятимуть окремо.

«Якщо ми хочемо перемогти, то, на мою думку, маємо об’єднати наші сили», — сказав Діалло на пресконференції. Він зазначив, що контакти з Ташімою вже встановлено, однак не уточнив, яким може бути формат можливої співпраці та чи хтось із претендентів зніме свою кандидатуру.

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Претензії до керівництва ФІФА

Діалло заявив, що рішення, які ФІФА ухвалювала протягом останніх місяців або року, підірвали довіру до організації та її президента. Серед них він назвав вручення Премії миру ФІФА президенту США Дональду Трампу, розподіл доходів чемпіонату світу у США, скасування відсторонення американського нападника Фоларіна Балогана, тривалість перерви у фіналі чемпіонату світу та ідею залучити приватних інвесторів до нової комерційної компанії.

Інфантіно претендує на четвертий термін. За даними Reuters, він має підтримку Африканської конфедерації футболу та південноамериканської КОНМЕБОЛ. УЄФА має 55 із 211 голосів у ФІФА, водночас Діалло не заручився підтримкою всіх європейських футбольних федерацій.

Кандидати можуть подати документи до опівночі за швейцарським часом у середу, після чого мають пройти перевірки на відповідність вимогам та доброчесність до 18 лютого. Вибори президента ФІФА заплановані на 18 березня в Рабаті.

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