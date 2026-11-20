У таборі біженців Кутупалонг в Укхії на південному сході Бангладеш президент Генеральної Асамблеї ООН і міністр закордонних справ країни Халілур Рахман закликав забезпечити виконання рішення Міжнародного суду ООН щодо геноциду рохінджа в М’янмі. За повідомленням Anadolu Agency, напередодні суд у Гаазі постановив, що М’янма вчинила геноцид під час військових операцій у штаті Ракхайн у 2017 році. Рахман заявив, що виконання рішення має бути забезпечене.

Тисячі представників народу рохінджа зібралися на футбольному полі в таборі Кутупалонг, вимагаючи справедливості, громадянства та безпечного повернення до М’янми. За даними організаторів, у заході взяли участь понад 20 тисяч людей.

Вимоги до М’янми

Рахман назвав першим пріоритетом притягнення до відповідальності винних у злочинах. Він закликав М’янму розслідувати справи, переслідувати та карати осіб, яких обґрунтовано підозрюють у злочинах, заборонених Конвенцією про запобігання геноциду. Також він закликав усунути недоліки національного законодавства та запровадити заходи, що запобігатимуть повторенню таких злочинів.

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Другим пріоритетом Рахман назвав безпечну, добровільну та гідну репатріацію рохінджа, переміщених у межах М’янми та за її кордон. За його словами, повернення має передбачати возз’єднання сімей, відновлення житла, земель і майна, а також гарантії громадянства, свободи пересування, захисту від дискримінації та участі громади в ухваленні рішень щодо її майбутнього.

Компенсації та допомога Бангладеш

Рахман також закликав М’янму надати індивідуальні та колективні компенсації жертвам, якщо їхні втрати неможливо компенсувати поверненням майна. Серед інших пріоритетів він назвав правові та інституційні реформи, навчання сил безпеки й дієвий цивільний контроль. За його словами, М’янма має подати протягом двох років звіт про відновлювальні заходи та запропоновані механізми компенсації.

Бангладеш приймає понад мільйон біженців-рохінджа, більшість із яких залишили штат Ракхайн після військової кампанії М’янми у серпні 2017 року. Рахман заявив, що країна не може самостійно нести цей тягар, і закликав міжнародних партнерів збільшити гуманітарне фінансування для забезпечення біженців продовольством, освітою, медичною допомогою, житлом і захистом.

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