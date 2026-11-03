Глава гуманітарної служби ООН закликав відкрити дороги до Таїза — Anadolu Agency

Глава гуманітарної служби ООН Том Флетчер закликав сторони конфлікту в Ємені відкрити дороги до міста Таїз, де вичерпуються запаси, а лікарням бракує пального й медикаментів. Від серпня майже 300 тисяч людей у країні були переміщені, повідомляє Anadolu Agency.

Дефіцит води та медикаментів

За словами Флетчера, дороги до обложеного Таїза закриті, а запаси в місті, де проживає близько мільйона людей, скорочуються. Виробництво води там зменшилося вдвічі, ціни на продукти зросли щонайменше на 50%, а лікарням бракує пального й медикаментів.

Посадовець ООН повідомив, що обговорив кризу з главою МЗС Ємену Афрах Абдулазіз аль-Зуба. Гуманітарні партнери охопили допомогою майже 260 тисяч переміщених людей, однак потреби випереджають можливості реагування, зазначив він.

«Наші вимоги чіткі. Відкрийте дороги і дайте їм пройти. Цивільні не можуть бути заручниками бойових дій», — заявив Флетчер.

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Утримувані співробітники ООН

Флетчер також висловив обурення через смерть співробітника Управління Верховного комісара ООН з прав людини в Ємені Мохаммада ель-Шамі, який перебував під вартою хуситів. За його словами, досі утримуються 70 працівників ООН та десятки інших гуманітарних працівників.

Ель-Шамі був другим співробітником ООН, який помер під час утримання хуситами. Раніше, 11 лютого 2025 року, помер Ахмед Баалаві — співробітник Всесвітньої продовольчої програми, якого місцева влада на півночі Ємену утримувала з 23 січня того року.

Конфлікт у Ємені триває з 2014 року, коли сили хуситів захопили столицю Сану. У березні 2015 року коаліція на чолі із Саудівською Аравією розпочала військове втручання на підтримку міжнародно визнаного уряду країни.

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