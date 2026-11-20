Генеральний директор Lumentum Майкл Герлстон захистив заплановане злиття компанії оптичних компонентів із виробником чипів Marvell Technology, визнавши невдоволення акціонерів після падіння котирувань обох компаній. Як повідомляє CNBC, він заявив, що компаніям ще потрібно переконати інвесторів у перевагах угоди.

Падіння котирувань

Акції Marvell і Lumentum від закриття торгів 28 жовтня подешевшали на 45% та 42% відповідно. Того дня Bloomberg повідомив, що Marvell наближається до великої угоди з придбання Lumentum. Офіційно про заплановане злиття оголосили 2 листопада.

На момент оголошення угода з розрахунком акціями передбачала вартість підприємства Lumentum у $115 млрд. Її завершення очікують у першій половині 2028 року. За даними CNBC, після появи інформації про угоду інвестори ставили під сумнів доцільність об’єднання, а на акції компаній посилився тиск.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ставка на оптичні з’єднання

Заплановане об’єднання має поєднати технології Marvell у сфері напівпровідників і мережевого обладнання з оптичними компонентами Lumentum. Герлстон вважає, що важливим чинником зростання для об’єднаної компанії стане перехід дата-центрів для штучного інтелекту від мідних з’єднань до волоконно-оптичних, які забезпечують швидше передавання даних.

Глава Lumentum назвав можливими чинниками відновлення довіри інвесторів квартальний звіт Marvell, запланований на 1 грудня, а також подання документа S-4 у межах процесу злиття. Він також заявив, що Lumentum не бачить уповільнення попиту: у день оголошення угоди компанія відзвітувала про кращі за очікування квартальні результати, а її виторг більш ніж подвоївся порівняно з показником річної давнини.

Читай нас у