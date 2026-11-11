Глава Мінфіну США Бессент переїхав на базу через погрози Ірану — Jerusalem Post

У США міністр фінансів Скотт Бессент переїхав зі свого будинку на військову базу після погроз його життю з боку Ірану. Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє Jerusalem Post, яка цитує The New York Times.

Обставини переїзду

За даними The New York Times, ступінь серйозності погроз на адресу Бессента одразу встановити не вдалося. Міністерство фінансів США не відповіло на запит про коментар.

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Наприкінці минулого місяця старший посадовець американської розвідки попередив у службовій записці, яку бачило Reuters, що Іран посилив спроби атакувати американський персонал. За його оцінкою, плани Тегерана щодо вбивств громадян США досягли «просунутих стадій».

Оцінка американських посадовців

Іран раніше заперечував, що планує напади на посадовців та інших людей на території США. Водночас, як пише Jerusalem Post, американські посадовці вважають обмеженими можливості Ірану здійснювати масштабні атаки у Сполучених Штатах та на інших територіях за кордоном.

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