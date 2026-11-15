Глава Мінфіну США Бессент радить Nvidia шукати CEO поза компанією — Channel NewsAsia

У США глава Міністерства фінансів Скотт Бессент заявив, що Nvidia варто шукати нового генерального директора поза межами компанії після раптової відставки Дженсена Хуанга. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Заклик до змін у керівництві

В ефірі Fox News Бессент сказав, що раді директорів Nvidia під час пошуку нового очільника слід звернутися до зовнішніх кандидатів. За його словами, події всередині компанії свідчать про потребу в «радикальних змінах».

Reuters повідомило, що Хуанг залишив посаду в четвер після появи інформації про позашлюбні стосунки. Зокрема, агентство згадало про стосунки з жінкою, яку Reuters назвав підозрюваною у шпигунстві на користь Китаю.

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Питання щодо експортних обмежень

Бессент також заявив, що рада директорів Nvidia та зовнішні юристи компанії мають упродовж десяти днів відповісти на запитання щодо корпоративної культури дотримання експортних обмежень.

Financial Times у п’ятницю повідомила, що рада директорів Nvidia звернулася до генерального директора британського виробника чипів Arm Holdings Рене Хааса щодо можливого призначення на заміну Хуангу.

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