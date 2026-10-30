Глава Мінфіну США Бессент заявив, що Іран не може платити військовим — Jerusalem Post

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Іран не може виплачувати кошти своїм військовим через американську операцію Economic Outcast, спрямовану на обмеження фінансових можливостей Тегерана. Про це він сказав в інтерв’ю CNBC у четвер.

За словами Бессента, іранська влада має труднощі з доступом до доларів, тому не може поповнювати ресурси. Він також стверджує, що американські санкції скорочують фінансування, яке Тегеран спрямовує союзним угрупованням, зокрема хуситам, ХАМАС і «Хезболлі».

Мета операції

Операцію Economic Outcast оголосили 24 серпня. Вона має на меті обмежити фінансування Іраном воєнних потреб, виробництва ракет, кібератак і Корпусу вартових ісламської революції.

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Як повідомляє Jerusalem Post, експерти Вашингтонського інституту близькосхідної політики вважають, що ефективність операції могла б зрости за умови тіснішої координації санкцій зі союзниками США. Вони також згадали блокаду Ормузької протоки, що триває.

Повідомлення про фінансування Хезболли

Водночас Reuters із посиланням на ліванських силовиків повідомляв, що «Хезболла» протягом трьох місяців готувалася до можливого відновлення бойових дій з Ізраїлем після надходження коштів з Ірану. Одне джерело в силових структурах і ще одне джерело, близьке до угруповання, заявили про десятки мільйонів доларів для посилення його військових можливостей. За даними Reuters, раніше Тегеран також надав «Хезболлі» близько 200 млн доларів.

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