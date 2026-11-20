Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі в Шеньчжені, Китай, домовилися, що люди мають завжди брати участь у військових рішеннях із застосуванням штучного інтелекту. Про це після повернення з поїздки Трампа до Азії заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Cyprus Mail.

Участь людини у рішеннях

За словами Бессента, ця домовленість стала одним із головних результатів зустрічі американського та китайського лідерів. Він зазначив, що технологія, яку адміністрація Трампа називає «суперінтелектом», не повинна самостійно ухвалювати рішення щодо масштабних воєнних дій.

Міністр наголосив, що змагання США та Китаю за першість у сфері ШІ не має впливати на домовленість про запобіжники у військовому використанні технології. За його словами, обидві сторони погодилися, що жодну велику військову операцію не можна розпочинати без залучення людини.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обмеження на постачання чипів

Бессент також заявив, що чип Nvidia H200 залишається найсучаснішим чипом для ШІ, який Китай може купувати за ліцензіями США. Він сказав, що китайські покупці зробили небагато замовлень на H200, оскільки намагаються розвивати власні чипові технології, і, на його думку, відстають від США на багато років.

Міністр додав, що американські лабораторії ШІ мають зберігати технологічну перевагу, назвавши це найкращим захистом від небезпечних китайських моделей, які, за його твердженням, застосовують у кібератаках. Він також повідомив, що Міністерство торгівлі США цього тижня посилило обмеження на доступ Китаю до передових чипів ШІ, зокрема через закордонні дата-центри, де китайські структури можуть орендувати обчислювальні потужності.

Читай нас у