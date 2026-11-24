Міністерка сільського господарства США Брук Роллінз заявила про намір домагатися розгляду у Верховному суді справи щодо її листів працівникам відомства з відверто християнськими посланнями. Федеральна суддя Тріна Л. Томпсон заборонила посадовиці надсилати такі звернення, поки триває судовий розгляд.

Як повідомляє The Independent, Роллінз у коментарі Fox News наполягла, що не вчинила нічого неправильного. Вона згадала великодній лист, у якому написала, що Ісус воскрес, і заявила про готовність боротися до Верховного суду.

Рішення федеральної судді

Позов проти Роллінз подали група федеральних працівників і профспілка, яка представляє тисячі службовців. Позивачі стверджують, що міністерка використовувала робочі листи, аби тиснути на співробітників та спонукати їх поділяти її релігійні переконання.

Суддя Томпсон зазначила, що частина повідомлень посадовиці зайшла надто далеко. На її думку, вони могли створювати примусовий тиск і, ймовірно, порушувати положення Першої поправки до Конституції США, яке забороняє державі встановлювати офіційну релігію або надавати перевагу одній релігії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зокрема, суддя звернула увагу, що Роллінз порівнювала працівників міністерства з першими учнями Ісуса та закликала їх виконувати місію, до якої покликаний кожен, із пасхальною радістю. На думку Томпсон, такі формулювання зображують роботу відомства як служіння особистим християнським поглядам міністерки.

Позиція позивачів

За матеріалами судових документів, деякі працівники почувалися змушеними поділяти релігійні переконання очільниці відомства, виключеними з робочого середовища та побоювалися наслідків через інші погляди. Один із позивачів Томас Макгі заявив, що професійне служіння федеральних працівників не має ототожнюватися з особистим релігійним покликанням посадовиці.

Президент Національної федерації федеральних службовців Ренді Ервін наголосив, що держслужбовці не повинні відчувати тиску щодо участі в релігійних висловлюваннях або вважати, що їхня віра чи її відсутність впливають на становище на роботі.

Читай нас у