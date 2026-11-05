Глава миротворців ООН Лакруа застеріг про вакуум безпеки в Лівані — Anadolu Agency

У Лівані заплановане виведення миротворців ООН може посилити напруженість на півдні країни та створити вакуум у сфері безпеки. Глава миротворчих операцій ООН Жан-П'єр Лакруа закликав Раду Безпеки визначити, який механізм має замінити місію UNIFIL, повідомляє Anadolu Agency.

Роль третьої сторони

Після поїздки на Близький Схід Лакруа розповів журналістам, що ліванські посадовці висловлювали занепокоєння через можливу втрату присутності третьої сторони. За його словами, вона допомагала уникати непорозумінь і підтримувати канали комунікації між ліванською армією та Армією оборони Ізраїлю.

Лакруа поставив під сумнів можливість залишити ліванську армію та Армію оборони Ізраїлю без третьої сторони. Він також наголосив на ризику ненавмисної ескалації після відходу миротворців.

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Моніторинг і гуманітарний доступ

Тимчасові сили ООН у Лівані протягом десятиліть стежать за ситуацією вздовж Блакитної лінії, повідомляють про порушення та сприяють гуманітарному доступу на півдні країни.

За даними Лакруа, між передовою оборонною лінією Ізраїлю та Блакитною лінією досі проживають близько 10 тисяч людей. Він наголосив, що відхід UNIFIL залишить прогалину не лише в моніторингу, а й у координації гуманітарних конвоїв.

Ізраїль за підтримки США виступає за припинення місії. Водночас ООН ще не отримала від Ради Безпеки чітких вказівок щодо можливого формату наступної присутності. За словами Лакруа, плани виведення вже підготовлені, але можуть бути скориговані, якщо в майбутньому буде погоджено присутність ООН.

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