Глава МВФ Георгієва попередила про ризики циклічного фінансування ШІ на $1 трлн — CNBC

Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії на Філіппінах попередила про залежність світової економіки від інвестицій у штучний інтелект. За її словами, різке падіння довіри інвесторів і відтік коштів із галузі ШІ можуть послабити глобальне економічне зростання.

«Світова економіка стоїть на одній нозі — на нозі ШІ. Якщо ця нога похитнеться, це може спричинити проблеми з фінансовою стабільністю», — сказала Георгієва в інтерв’ю CNBC.

Понад $1 трлн циклічного фінансування

За оцінкою МВФ, обсяг циклічного фінансування між компаніями сфери ШІ сягнув трохи більш як $1 трлн. Йдеться про угоди, за яких кошти, вкладені інвестором у ШІ-компанію, зрештою повертаються до нього через замовлення на продукцію чи послуги. Близько двох третин цього обсягу профінансовано боргом.

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Георгієва зазначила, що ця сума поки не є надто великою для глобальної фінансової системи, однак її швидке зростання викликає занепокоєння. Вона також сказала, що ринкові оцінки компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, можуть відображати очікування, які випереджають уже доведені можливості технології.

Ризик корекції на ринках

У жовтні МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки у 2026 році до 3,1%, зазначивши важливу роль інвестицій у ШІ для торгівлі та капіталовкладень. Фонд також оцінював, що штучний інтелект вплине приблизно на 40% світової робочої сили.

Водночас МВФ раніше попереджав, що короткострокове розчарування результатами розвитку ШІ може спричинити невпорядковану корекцію вартості активів. За негативним сценарієм фонду, американські акції можуть втратити 20% у 2026 році, а світовий обсяг виробництва до 2028 року може бути на 1,1% нижчим за базовий прогноз. Поточні ринкові коливання Георгієва назвала впорядкованими, але закликала зберігати пильність.

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