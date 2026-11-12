Глава МВС Франції заявив про понад 100 приписів MICAS щодо протестів — France 24

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нюньєс заявив, що підписав понад 100 приписів MICAS, пов’язаних із масовими протестами. Ці індивідуальні заходи адміністративного контролю та нагляду можуть обмежувати пересування людей і забороняти їм відвідувати демонстрації без попереднього дозволу судді. Про це повідомляє France 24.

За даними видання, після заворушень і мародерства 17 жовтня французька влада почала забороняти участь у наступних акціях кільком десяткам людей. Серед них були студенти, профспілковці, ультраліві та екологічні активісти. Більшість не мали судимостей і раніше не фігурували в розслідуваннях щодо тероризму.

Виступаючи перед депутатами 3 листопада, Нюньєс сказав, що обмеження стосувалися людей із «верхньої частини спектра» загроз. Як зазначає France 24, міністр мав на увазі осіб, які перебували у полі зору французьких контртерористичних служб.

Повноваження після атак 2015 року

MICAS є спадком режиму надзвичайного стану, запровадженого після терактів у Парижі в листопаді 2015 року. Частину таких повноважень закріпили законом про боротьбу з тероризмом через два роки. Міністерство внутрішніх справ може застосовувати їх, якщо має серйозні підстави вважати, що людина становить серйозну загрозу безпеці та має зв’язки з тероризмом.

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Особи, щодо яких видали припис, зобов’язані регулярно з’являтися до поліції — щотижня, щодня або навіть двічі на день. Порушення обмежень може тягнути за собою до трьох років ув’язнення та штраф до 45 тисяч євро. Рішення ґрунтується на розвідувальних даних і може бути оскаржене в суді вже після запровадження обмежень.

Критика правозахисників і позиція МВС

Адвокати, профспілки та правозахисні організації назвали застосування MICAS проти учасників протестів зловживанням антитерористичним законодавством. Адвокат Жан-Батіст Суфрон заявив, що обмеження, на його думку, спрямовані не проти учасників заворушень, а проти політичних активістів із метою послабити протестний рух.

Міністерство внутрішніх справ обґрунтовувало приписи «повстанським» характером протестів. Відомство посилалося, зокрема, на пожежу в мерії Ліможа 17 жовтня та інтернет-заклики атакувати символи капіталізму й держави. На слуханні в Парижі незалежна доповідачка суду не підтримала таке трактування: за інформацією журналіста Mediapart, вона зазначила, що не кожне політичне насильство чи насильство проти держави має терористичний характер.

Газета Le Canard enchaîné з посиланням на джерела повідомила, що лише небагато людей, яких торкнулися приписи, насправді перебували під наглядом контртерористичних служб. Видання також стверджує, що після суспільної критики уряд вирішив призупинити застосування MICAS проти протестувальників.

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