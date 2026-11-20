Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі заявив, що електронні листи з погрозами вибухів, які надійшли тисячам шкіл країни, не створювали реальної небезпеки для учнів і працівників. За його словами, метою таких повідомлень була дестабілізація державних інституцій і підрив їхньої репутації, повідомляє Anadolu Agency.

Тисячі листів і евакуації

Виступаючи в Палаті депутатів, П'янтедозі сказав, що від початку розсилки погроз 11 листопада реальної небезпеки для школярів або персоналу не було. Водночас він закликав не недооцінювати ці інциденти, зазначивши, що поки зарано називати конкретних ворожих діячів або скоординовані групи, які можуть бути причетними до розсилки.

11 листопада погрозливі листи отримали понад 6 тисяч освітніх закладів, що спричинило 2 455 евакуацій. Наступного дня подібні повідомлення надійшли до 3 778 установ, а евакуації провели у 77 випадках.

16 листопада електронні листи отримали майже 7,5 тисячі закладів освіти, однак повідомлялося лише про одну евакуацію. За словами міністра, порівняно з 11 листопада кількість евакуацій зменшилася більш як на 99,9%.

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Кібератаки на торгівлю

П'янтедозі також відкинув повідомлення про викрадення даних з Антимафіозного слідчого управління Італії. За його словами, конфіденційна або слідча інформація не була скомпрометована.

Окремо міністр повідомив про організовану кібератаку на системи охолодження, які використовують у розподілі продуктів харчування. Вона торкнулася кількох десятків магазинів в Італії, де програмне забезпечення для захисту продукції виявилося недостатнім. Влада розглядає кроки для посилення стійкості критичної інфраструктури, зокрема у сфері охорони здоров'я.

П'янтедозі наголосив на необхідності скоординованої європейської відповіді, оскільки транскордонні загрози, за його словами, неможливо ефективно долати діями окремих держав.

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