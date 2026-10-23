Глава МЗС Британії Мілібенд обговорить Ормузьку протоку — The Independent

Глава МЗС Великої Британії Ед Мілібенд у п’ятницю візьме участь у переговорах у Туреччині, присвячених кризі в Ормузькій протоці та атакам єменських хуситів на Саудівську Аравію. Про це повідомляє The Independent.

Учасники переговорів

У зустрічі мають взяти участь представники європейської групи E4 — Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також регіональної групи R4: Єгипту, Пакистану, Саудівської Аравії та Туреччини.

Мілібенд планує закликати до дипломатичного врегулювання конфлікту з Іраном, яке забезпечило б повну свободу судноплавства через Ормузьку протоку. Він також має заявити колегам, що Іран і його проксі-сили не повинні надалі дестабілізувати безпеку регіону та світові ринки.

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Повідомлення про пошкоджені танкери

Іранське державне телебачення в четвер повідомило, що в Ормузькій протоці вночі загорілися й були пошкоджені сім нафтових танкерів. За його даними з посиланням на військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції, чотири судна зазнали атаки під час перевантаження нафти та загорілися, а ще три були пошкоджені й втратили хід після зіткнення з морськими мінами.

Видання зазначає, що ці дані потребують підтвердження. Іранський звіт не містив відомостей про можливих постраждалих або прапори суден. За інформацією The Independent, атаки на морські судна в протоці посилилися після того, як президент США Дональд Трамп відкинув останню пропозицію Тегерана щодо завершення війни та відкриття водного шляху.

Раніше цього тижня Велика Британія оголосила про розширення військової допомоги Саудівській Аравії, зокрема про залучення винищувачів для перехоплення дронів і ракет хуситів, спрямованих проти королівства.

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