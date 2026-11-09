Глава МЗС Чехії Мацінка перепросив за слова про хокеїсток — Radio Prague International

У Чехії міністр закордонних справ Петр Мацінка, який представляє партію Motorists, перепросив за суперечливі висловлювання про жіночий хокей. Посадовець визнав, що його коментарі були вкрай недоречними.

Що сказав міністр

Упродовж вихідних Мацінка заявив, що хокей є чоловічим видом спорту. Під час обговорення можливої участі російських спортсменок у січневому чемпіонаті світу серед гравчинь до 18 років в Остраві він також охарактеризував російських хокеїсток як мужоподібних жінок.

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Реакція хокеїсток і хокеїстів

Як повідомляє Radio Prague International, слова глави МЗС викликали широку критику з боку чеських хокеїсток і хокеїстів.

Мацінка повідомив, що особисто зателефонував генеральному менеджеру жіночої національної збірної Чехії з хокею, аби попросити вибачення. За його словами, він глибоко шкодує про вплив своїх висловлювань на жіночий хокей у Чехії.

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