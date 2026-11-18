Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка попросив колег із країн Європейського Союзу не видавати візи російським хокеїстам, які хочуть виступати на міжнародних турнірах. Про це він сказав Чеському радіо, повідомляє Radio Prague International.

Позиція міністра

За словами Мацінки, міністри закордонних справ країн ЄС підтримали його позицію та погодилися не видавати візи, які дали б російським гравцям змогу приїхати на турнір, зокрема через інші країни Євросоюзу.

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У січні Чехія прийматиме чемпіонат світу з хокею серед жіночих збірних віком до 18 років. Саме на цей турнір, за повідомленням видання, російські гравці могли б намагатися потрапити через інші держави ЄС.

Можливе повернення збірної

Після рішення Спортивного арбітражного суду росія може повернутися до чемпіонатів світу. Водночас Чеська хокейна асоціація та кілька інших країн відмовляються грати проти російської національної збірної.

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