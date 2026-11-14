Глава МЗС Чо Хьон закликав не боятися посилення Китаю — Channel NewsAsia

Глава МЗС Південної Кореї Чо Хьон заявив, що країні не слід безпідставно боятися посилення Китаю або недооцінювати його можливості та потенціал. Він закликав Сеул розвивати співпрацю, що приносила б користь обом країнам.

Як повідомляє Channel NewsAsia, заяву Чо Хьон оприлюднив 14 листопада після переговорів і вечері з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в Пекіні. Це була перша зустріч глав дипломатичних відомств приблизно за три місяці.

Переговори в Пекіні

Міністри обговорили двосторонні відносини, питання Корейського півострова та шляхи забезпечити відчутну користь для жителів обох країн. Чо Хьон зазначив, що Південна Корея може розбудовувати взаємовигідну співпрацю, спираючись на самостійність і творчий потенціал своїх громадян та компаній.

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За його словами, Сеул прагнутиме використати майбутній візит президента Південної Кореї Лі Чже Мьона до Китаю для розвитку двосторонніх зв'язків і розширення горизонтальної та взаємовигідної співпраці у сферах, де країни мають взаємодоповнювальні переваги.

Саміт АТЕС у Шеньчжені

Зустріч міністрів відбулася напередодні саміту лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який запланований на 18–19 листопада у китайському Шеньчжені. Лі Чже Мьон має взяти участь у саміті, а також у вечері, яку, за даними Сеула, проведуть голова КНР Сі Цзіньпін і його дружина.

Адміністрація Лі Чже Мьона намагається поліпшити відносини з Китаєм, який є найбільшим торговельним партнером Південної Кореї, зберігаючи водночас безпековий союз зі США. Ван Ї заявив, що Пекін прагне розширити співпрацю з Південною Кореєю у традиційних галузях та нових секторах, зокрема у сфері штучного інтелекту й біомедицини.

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