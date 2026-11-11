Глава МЗС Чо назвав довіру умовою відносин з Україною — Korea Herald

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон під час переговорів із главою МЗС України Андрієм Сибігою в Парижі, Франція, заявив, що взаємна повага, довіра та сумлінне виконання двосторонніх домовленостей є базовими передумовами для розвитку відносин між країнами. Зустріч відбулася на полях наради міністрів закордонних справ G7, повідомляє Korea Herald.

Переговори після дипломатичної напруги

Це були перші особисті переговори міністрів після виникнення дипломатичної напруги через оприлюднення Києвом інформації про передачу до Південної Кореї двох північнокорейських військовополонених. За даними південнокорейського МЗС, Чо висловив сподівання на врегулювання невирішених питань між державами.

Видання зазначає, що слова Чо, ймовірно, стосувалися позиції Сеула про те, що Україна порушила домовленість про нерозголошення передачі військовополонених. Південна Корея вимагала вибачень і кроків, які б унеможливили повторення такої ситуації. Президент України Володимир Зеленський повідомив про передачу полонених у виступі на Генеральній асамблеї ООН у вересні.

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Допомога Україні та регіональні питання

Сибіга, за повідомленням південнокорейського зовнішньополітичного відомства, закликав до спільних дипломатичних зусиль для стабільного підтримання й розвитку двосторонніх відносин. Він також подякував Сеулу за готовність підтримувати Україну.

Чо заявив, що Південна Корея зберігає базову позицію щодо надання допомоги Україні та продовжить розглядати способи гуманітарної підтримки й сприяння відбудові країни. Сторони також обмінялися думками щодо ситуації на Корейському півострові та інших регіональних питань.

Минулого місяця Сеул відкликав свого посла з України та скоротив приблизно наполовину штат посольства, висловивши протест проти дій Києва у справі військовополонених.

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