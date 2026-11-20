У Чорногорії міністр закордонних справ Ервін Ібрагімович заявив, що країна не поступиться жодною частиною своєї території Хорватії в обмін на прогрес у вступі до Європейського Союзу. Він наголосив, що Подгориця готова врегулювати невирішені двосторонні питання шляхом діалогу, але не під тиском і не через поспішні рішення, повідомляє Anadolu Agency.

Пропозиція відновити переговори

Ібрагімович підтвердив, що Чорногорія надіслала Хорватії дипломатичну ноту з пропозицією відновити переговори щодо сухопутного та морського кордонів і нині очікує на відповідь Загреба. За його словами, під час консультацій слід враховувати історичні документи та карти.

Міністр також заявив, що Чорногорія погодиться на рішення міжнародного суду або арбітражного органу, якщо переговори не дадуть результату. Він зазначив, що в дипломатичній ноті не порушували питання Которської затоки. Частина суперечки стосується півострова Превлака біля входу до затоки та морського розмежування в Адріатичному морі.

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Заперечення Хорватії на шляху до ЄС

У четвер Хорватія не підтримала тимчасове закриття переговорного розділу ЄС №15, присвяченого енергетиці. Раніше Загреб також висловлював заперечення щодо розділів №14 про транспорт і №31 про зовнішню, безпекову та оборонну політику.

Хорватська сторона заперечує проти документів щодо морського кордону, які, на її думку, суперечать тимчасовій домовленості про кордон 2002 року. Загреб наполягає на визнанні колишньої республіканської сухопутної межі з подальшими окремими переговорами про морське розмежування, тоді як Подгориця виступає за одночасне обговорення обох питань.

Серед інших неврегульованих тем — належність навчального корабля ВМС Jadran, компенсації колишнім ув'язненим центру утримання в Морині та пошук людей, зниклих під час воєн 1990-х років. Чорногорія тимчасово закрила 25 із 33 переговорних розділів з ЄС і планує завершити переговори до кінця 2026 року, розраховуючи на вступ до блоку у 2028 році.

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