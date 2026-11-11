Глава МЗС Дар заявив про курс Пакистану на дипломатію — Dawn

Віцепрем’єр і міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар на форумі Margalla Dialogue 2026 в Ісламабаді заявив, що країна продовжить працювати заради регіонального миру, водночас захищаючи суверенітет і національні інтереси. Як повідомляє Dawn, він закликав посилювати дипломатію, діалог і багатосторонню співпрацю на тлі зростання глобальної напруженості.

Зовнішня політика Пакистану

За словами Дара, міжнародна система безпеки перебуває під дедалі більшим тиском через суперництво великих держав, затяжні конфлікти та послаблення угод щодо контролю над озброєннями. Він сказав, що вибір, який держави робитимуть під час формування нового світового порядку, визначатиме, чи приведе цей перехід до співпраці або до глибшого протистояння.

Міністр назвав міцність усередині країни та ефективну дипломатію за кордоном відповіддю на питання безпеки й добробуту населення. Він також заявив, що Мекканська спільна оборонна угода із Саудівською Аравією та Туреччиною має оборонний характер і спрямована на посилення колективної безпеки та стримування, а не проти конкретної держави.

Дар назвав відносини з Китаєм одним із наріжних каменів зовнішньої політики Пакистану. Він також згадав про конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та розширення співпраці із Саудівською Аравією, Туреччиною, Іраном, країнами Перської затоки, Європою і Центральною Азією.

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Заяви про регіональні конфлікти

Глава пакистанського МЗС заявив, що справедливе врегулювання питання Джамму і Кашміру відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН є необхідним для тривалого миру в регіоні. Він також заявив про спроби Індії використати воду як інструмент тиску та сказав, що Пакистан захищатиме свої права за Договором про води Інду.

Дар назвав серйозним викликом безпеці тероризм, який, за його словами, походить з афганської території. Він додав, що Пакистан захищатиме населення, водночас підтримуючи мирний, стабільний та економічно інтегрований Афганістан. Окремо міністр зазначив, що сприяння Пакистану переговорам США та Ірану в Ісламабаді у квітні засвідчило його прихильність до врегулювання конфліктів шляхом діалогу.

На форумі також виступив професор Чиказького університету Джон Дж. Міршаймер. Він заявив, що США не зможуть перемогти Іран у війні, а також стверджував, що Ізраїль чинить геноцид палестинців у Газі, а Вашингтон є співучасником через дипломатичну підтримку Ізраїлю. Це були оцінки самого Міршаймера, наведені під час дискусії.

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