Глава МЗС Фідан зустрівся з Ергюрманом перед переговорами — Cyprus Mail

На Кіпрі глава МЗС Туреччини Хакан Фідан у п’ятницю зустрівся з лідером турків-кіпріотів Туфаном Ергюрманом. Зустріч відбулася за кілька днів до тристоронньої зустрічі за участю президента Кіпру Нікоса Христодулідіса та посланниці ООН Марії Анхели Ольгін, повідомляє Cyprus Mail.

Реакція влади Кіпру

Керівник пресслужби президента Кіпру Віктор Пападопулос назвав візит Фідана незаконним і таким, що заслуговує осуду. В ефірі радіо CyBC він заявив, що присутність турецького міністра свідчить про ухвалення ключових рішень щодо кіпрської проблеми в Анкарі.

За словами Пападопулоса, зусилля ООН щодо врегулювання досягли критичної точки. Наступним етапом може стати розширена зустріч за участю Греції, Туреччини, Великої Британії та Європейського Союзу, на якій мають визначити, чи відновляться переговори.

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Пропозиції щодо заходів довіри

Пападопулос також сказав, що 19 пропозицій Христодулідіса можуть допомогти вийти з глухого кута в питаннях методології, змісту переговорів і заходів зміцнення довіри.

Турецькі медіа повідомили, що Ольгін встановила для обох сторін дедлайн до п’ятниці для відповіді щодо таких заходів. Серед них — відкриття чотирьох нових пунктів перетину та масштабне розмінування. Христодулідіс заявив, що посланниця ООН повідомила йому про можливість конкретних оголошень упродовж вихідних.

Місцеві медіа також повідомляли, що передані через посла сигнали Анкари до Ольгін можуть свідчити про готовність Туреччини підтримати просування цих заходів. Як альтернативу пункту пропуску в Коккіна обговорюють новий перехід поблизу села Кампос у районі Лефка, однак громади Тілірії та Поліса Хрисохуса заявили, що не погодяться на заміну Коккіна.

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