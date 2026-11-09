Глава МЗС Франції Барро звинуватив Іран у кібератаці на супермаркети — UPI

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив у Парижі, що за кібератаками на системи охолодження в сотнях французьких супермаркетів стояли іранські військові. Французький уряд у відповідь викличе посла Ірану, повідомляє UPI.

Атака на холодильне обладнання

У жовтні щонайменше 350 магазинів у Франції повідомили про злам систем керування холодильними та морозильними установками. Внаслідок втручання температура в обладнанні підвищувалася, через що зіпсувалися заморожені й охолоджені продукти на мільйони євро.

Барро назвав інцидент атакою безпрецедентного масштабу та агресивності, яка, за його словами, становить серйозну загрозу інтересам країни й безпеці французів. Заяву він зробив після участі у зустрічі міністрів країн G7.

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Які мережі постраждали

Атака зачепила магазини мереж Coopérative U, Intermarché, її бренду Netto, Carrefour, Monoprix та E. Leclerc. Йшлося про старі версії програмного забезпечення данської компанії Danfoss, яке дає змогу дистанційно контролювати холодильні та морозильні установки.

Під час атаки обладнання налаштували на нагрівання до 120 градусів за Фаренгейтом і підтримання цієї температури. Раніше в листопаді інша кібератака також була спрямована проти холодильних систем супермаркетів у Бельгії, Люксембурзі, Швеції та Ірландії.

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