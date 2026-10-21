Глава МЗС Греції Герапетрітіс назвав меморандум Туреччини й Лівії недійсним — Cyprus Mail

У Греції глава МЗС Йоргос Герапетрітіс заявив, що морський меморандум між Туреччиною та Лівією залишається недійсним і не буде реалізований, попри його ратифікацію Палатою представників Лівії. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Позиція Афін

В інтерв’ю радіо Mega Герапетрітіс сказав, що ратифікація не додала домовленості юридичного чи політичного значення. За його словами, Туреччина та Лівія уклали домовленість поза встановленими правовими рамками й мають нести наслідки цього.

Міністр наголосив, що меморандум не буде реалізований за жодних обставин. Він також згадав попередні заяви президента Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо цього питання.

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Реакція Євросоюзу

Після ратифікації документа Палатою представників Лівії Кошта та фон дер Ляєн у спільній заяві висловили глибокий жаль через це рішення та підтвердили солідарність ЄС із Грецією і Кіпром. Вони наголосили, що позиція блоку, визначена Європейською радою у 2019 році, не змінилася.

Європейські посадовці заявили, що угода порушує суверенні права третіх держав, не відповідає морському праву та є недійсною. Герапетрітіс також вказав на роль Греції у програмах фінансування ЄС для Лівії та на процес вступу Туреччини до Євросоюзу. Відповідаючи на запитання про можливе розширення територіальних вод Греції на південь від Криту, він сказав, що Афіни не діятимуть поспіхом.

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