Глава МЗС Іраку заявив про атаки на сусідів з території країни — Al Jazeera

Міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн заявив, що Багдад має докази використання території країни сторонніми силами для нападів на сусідні держави. Іракська влада розслідує атаки на країни Перської затоки, які були здійснені з території Іраку, повідомляє Al Jazeera.

Переговори із Саудівською Аравією

За словами Хусейна, Багдад прагне врегулювати розбіжності із Саудівською Аравією шляхом діалогу. Саудівська Аравія звинувачувала угруповання, пов’язані з Іраном і такі, що діють в Іраку, в атаках на її нафтову інфраструктуру.

У вересні Багдад підтвердив, що атаки безпілотниками на нафтопровід Схід—Захід у Саудівській Аравії були здійснені з іракської території.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зброя угруповань і кордони з Іраном

Глава іракської дипломатії також повідомив про переговори з пов’язаними з Іраном збройними угрупованнями щодо передання їхньої зброї під контроль держави. Він наголосив, що цей процес має відбуватися через діалог, а не силовими методами. За його словами, Багдад контактує з Тегераном у питанні озброєнь, які мають іракські угруповання.

Хусейн заявив, що Вашингтон офіційно просив закрити всі прикордонні переходи Іраку з Іраном, окрім двох. Він додав, що Ірак вітає дружні та союзницькі відносини з Тегераном, проте не приймає втручання у свої внутрішні справи.

Експорт нафти та боротьба з ІДІЛ

Міністр повідомив, що через припинення експорту нафти Ормузькою протокою Ірак втратив близько 60 млрд доларів. За його словами, постачання відновили після досягнення домовленостей із Вашингтоном і Тегераном. Також Ірак, Сирія, Йорданія та Туреччина створили комітет для протидії присутності угруповання «Ісламська держава» в Сирії.

Читай нас у