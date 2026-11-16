Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі прибув до Маската, столиці Оману, для переговорів з оманським колегою Бадром бін Хамадом аль-Бусаїді. Очікується, що дипломати проведуть зустріч і обговорення.

Візит після поїздки до Пакистану

До Маската Арагчі прибув з Ісламабада, де брав участь у засіданні Організації економічного співробітництва. Іранські державні медіа оприлюднили відео та фотографії його прибуття, повідомляє Anadolu Agency.

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Дипломатичні зусилля

За даними агентства, візит відбувається на тлі спроб відновити порозуміння між Іраном і США, досягнуте за посередництва Пакистану після воєнного конфлікту, який розпочався з ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого.

Ісламабадський меморандум із 14 пунктів, погоджений у червні, визначав рамки деескалації. Він передбачав домовленості щодо морської безпеки в Ормузькій протоці, послаблення санкцій і припинення бойових дій. Водночас розбіжності щодо виконання домовленостей і відновлення військових зіткнень завадили досягненню тривалого врегулювання. Судноплавство через Ормузьку протоку й надалі зазнає обмежень.

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