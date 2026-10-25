Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі під час телевізійного заходу в Тегерані заявив, що можливе відновлення війни з Ізраїлем і Сполученими Штатами не змінить політики його країни. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Заява Арагчі

Коментар міністра пролунав на тлі посилення погроз нових атак на Іран з боку США та Ізраїлю, пише видання. Президент США Дональд Трамп 23 жовтня заявив, що Вашингтон «може провести ще одну невелику Epic Fury», маючи на увазі американсько-ізраїльську кампанію проти Ірану, яка, за даними джерела, почалася 28 лютого.

Арагчі сказав, що останнім часом з’явилися розмови про нову війну, проте він уже думає про післявоєнний період. За його словами, політика Ірану залишиться незмінною незалежно від того, чи почнеться війна. Міністр також заявив, що США та Ізраїль уже двічі вдавалися до таких дій і не отримають іншого результату в разі повторення.

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Ситуація в Ормузькій протоці

За інформацією Asharq Al-Awsat, припинення вогню між Іраном і США 8 квітня завершило найінтенсивніші бої, хоча в районі стратегічної Ормузької протоки тривали епізодичні обміни вогнем. В останні тижні ці зіткнення вщухли.

Видання зазначає, що Тегеран заявляє про контроль над протокою від початку війни та регулярно атакував судна, які намагалися пройти без його дозволу. США у відповідь підтримують морську контрблокаду іранських портів.

У червні Іран і США погодили меморандум, який мав окреслити шлях до постійного врегулювання конфлікту, однак домовленість згодом зірвалася: сторони звинуватили одна одну в її порушенні. Тегеран закликав повернутися до угоди. Арагчі заявив, що маршрути судноплавства та управління Ормузькою протокою вже не будуть такими, як раніше, а для досягнення миру регіон має рухатися до повної відсутності іноземних сил.

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