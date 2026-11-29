Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі закликав Ірак не допустити використання його території та повітряного простору третіми сторонами для атак проти Ірану. Про це він заявив під час зустрічі з іракським представником Касімом аль-Абуді, повідомляє Anadolu Agency.

Заяви сторін

Арагчі звинуватив США, Ізраїль та їхні проксі-сили в нібито використанні території й повітряного простору регіональних держав, зокрема Іраку, для підготовки та проведення військових атак і незаконних операцій проти Ірану. За його словами, запобігання використанню території однієї країни для нападів на іншу є обов'язком за міжнародним правом.

Зі свого боку аль-Абуді заявив, що Багдад не дозволить використовувати іракську територію або повітряний простір як плацдарм для загроз безпеці та стабільності сусідніх країн чи інших держав регіону. Про це йдеться у заяві іракського органу з питань національної безпеки.

Безпека кордону та контрабанда нафти

Делегації двох країн також обговорили безпеку кордону, неофіційні переходи поза контролем федеральної влади Іраку та іранські опозиційні групи, що базуються в Іраку. Подробиць обговорення цих груп у заяві не навели.

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Сторони також розглянули плани прем'єр-міністра Іраку Алі аль-Заїді розгорнути сили для охорони кордону. Їх підготували після розслідування контрабанди нафти, пов'язаного з державною компанією North Oil Company.

У звіті про розслідування йшлося про маршрути з провінцій Кіркук і Сулейманія через Іран до Афганістану та спроби видати іранські нафтопродукти за іракські. Аль-Заїді наказав усунути вісьмох посадовців силових і адміністративних структур, а іракські суди призначили тюремні строки людям, засудженим за контрабанду нафти, зокрема чиновникам.

Переговори зі США

У заяві також зазначено, що Іран висловив готовність завершити війну зі США, якщо Вашингтон прийме умови Тегерана. США заявляли, що будь-яке дипломатичне врегулювання має не допустити набуття Іраном ядерної зброї або встановлення ним контролю над Ормузькою протокою, а також погрожували відновити війну. Тегеран наполягає, що його ядерна програма має мирний характер і країна не прагне отримати ядерну зброю.

У матеріалі Anadolu зазначається, що США та Ізраїль 28 лютого розпочали війну проти Ірану, після чого Іран завдав ударів по Ізраїлю та американських військових об'єктах в арабських країнах. У червні Вашингтон і Тегеран підписали меморандум про взаєморозуміння та почали переговори, однак у липні бойові дії відновилися через розбіжності щодо свободи й безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

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