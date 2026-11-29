Глава МЗС Ірану закликав Ірак не допустити атак з його території — Anadolu Agency
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі закликав Ірак не допустити використання його території та повітряного простору третіми сторонами для атак проти Ірану. Про це він заявив під час зустрічі з іракським представником Касімом аль-Абуді, повідомляє Anadolu Agency.
Заяви сторін
Арагчі звинуватив США, Ізраїль та їхні проксі-сили в нібито використанні території й повітряного простору регіональних держав, зокрема Іраку, для підготовки та проведення військових атак і незаконних операцій проти Ірану. За його словами, запобігання використанню території однієї країни для нападів на іншу є обов'язком за міжнародним правом.
Зі свого боку аль-Абуді заявив, що Багдад не дозволить використовувати іракську територію або повітряний простір як плацдарм для загроз безпеці та стабільності сусідніх країн чи інших держав регіону. Про це йдеться у заяві іракського органу з питань національної безпеки.
Безпека кордону та контрабанда нафти
Делегації двох країн також обговорили безпеку кордону, неофіційні переходи поза контролем федеральної влади Іраку та іранські опозиційні групи, що базуються в Іраку. Подробиць обговорення цих груп у заяві не навели.
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Сторони також розглянули плани прем'єр-міністра Іраку Алі аль-Заїді розгорнути сили для охорони кордону. Їх підготували після розслідування контрабанди нафти, пов'язаного з державною компанією North Oil Company.
У звіті про розслідування йшлося про маршрути з провінцій Кіркук і Сулейманія через Іран до Афганістану та спроби видати іранські нафтопродукти за іракські. Аль-Заїді наказав усунути вісьмох посадовців силових і адміністративних структур, а іракські суди призначили тюремні строки людям, засудженим за контрабанду нафти, зокрема чиновникам.
Переговори зі США
У заяві також зазначено, що Іран висловив готовність завершити війну зі США, якщо Вашингтон прийме умови Тегерана. США заявляли, що будь-яке дипломатичне врегулювання має не допустити набуття Іраном ядерної зброї або встановлення ним контролю над Ормузькою протокою, а також погрожували відновити війну. Тегеран наполягає, що його ядерна програма має мирний характер і країна не прагне отримати ядерну зброю.
У матеріалі Anadolu зазначається, що США та Ізраїль 28 лютого розпочали війну проти Ірану, після чого Іран завдав ударів по Ізраїлю та американських військових об'єктах в арабських країнах. У червні Вашингтон і Тегеран підписали меморандум про взаєморозуміння та почали переговори, однак у липні бойові дії відновилися через розбіжності щодо свободи й безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.