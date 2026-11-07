Глава МЗС Італії Таїані заявив про поширення його даних у даркнеті — Al Jazeera

Міністр закордонних справ Італії та віцепрем’єр Антоніо Таїані заявив, що його персональні дані протягом кількох днів поширюють у даркнеті. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні поклала відповідальність за це на проросійських хакерів, повідомляє Al Jazeera.

Погрози родині міністра

Таїані повідомив у соцмережі X, що кіберзлочинці не лише публікують його особисті відомості, а й намагаються отримати додаткову інформацію. За словами міністра, зловмисники також націлилися на членів його родини та готові платити за деталі про нього і його близьких.

Глава італійського МЗС заявив, що не дозволить себе залякати. Він припустив, що причиною таких дій могла стати позиція Італії щодо України — підтримка свободи суверенної держави, її демократії та незалежності.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція уряду

Мелоні висловила солідарність із Таїані після повідомлень про діяльність проросійських хакерів і публікацію персональних даних у даркнеті. Вона назвала спроби продавати конфіденційну інформацію про урядовців серйозною проблемою, на яку необхідно реагувати з максимальною рішучістю.

Міністр не уточнив, які саме дані стали доступними. Він зазначив, що кіберзагроза триває, а Міністерство закордонних справ Італії серйозно ставиться до ситуації та координує відповідь із союзними країнами. Таїані також припустив, що ці дії можуть бути реакцією на посилення цифрового захисту його відомства.

Читай нас у