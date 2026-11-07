Глава МЗС Італії Таїані заявив про поширення його даних у даркнеті — Al Jazeera
Міністр закордонних справ Італії та віцепрем’єр Антоніо Таїані заявив, що його персональні дані протягом кількох днів поширюють у даркнеті. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні поклала відповідальність за це на проросійських хакерів, повідомляє Al Jazeera.
Погрози родині міністра
Таїані повідомив у соцмережі X, що кіберзлочинці не лише публікують його особисті відомості, а й намагаються отримати додаткову інформацію. За словами міністра, зловмисники також націлилися на членів його родини та готові платити за деталі про нього і його близьких.
Глава італійського МЗС заявив, що не дозволить себе залякати. Він припустив, що причиною таких дій могла стати позиція Італії щодо України — підтримка свободи суверенної держави, її демократії та незалежності.
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Реакція уряду
Мелоні висловила солідарність із Таїані після повідомлень про діяльність проросійських хакерів і публікацію персональних даних у даркнеті. Вона назвала спроби продавати конфіденційну інформацію про урядовців серйозною проблемою, на яку необхідно реагувати з максимальною рішучістю.
Міністр не уточнив, які саме дані стали доступними. Він зазначив, що кіберзагроза триває, а Міністерство закордонних справ Італії серйозно ставиться до ситуації та координує відповідь із союзними країнами. Таїані також припустив, що ці дії можуть бути реакцією на посилення цифрового захисту його відомства.