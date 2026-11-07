Глава МЗС Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані під час виступу в Oxford Union запропонував концепцію Thriving States для невеликих держав, які перетворили свій розмір на перевагу. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Концепція Thriving States

До таких держав міністр відніс гнучкі, стабільні, заможні та надійні країни, які, за його словами, стали помітними учасниками глобального миру й добробуту. Він запропонував називати їх Thriving States, що можна перекласти як держави, що процвітають.

За словами Аль Тані, ці країни можуть відігравати значну роль у забезпеченні міжнародного миру не завдяки окремим ініціативам, а через колективний, структурований і послідовний підхід. Він також заявив, що малі держави дедалі частіше першими потерпають від конфліктів, до яких не мають стосунку.

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Міністр зазначив, що такі країни не можуть самостійно розв’язати всі глобальні проблеми або замінити великі держави. Водночас, на його думку, об’єднання їхнього досвіду, економічних можливостей і дипломатичних зв’язків може допомогти створити та підтримувати систему миру й стабільності.

Контакти щодо деескалації

Також Аль Тані прокоментував посередницькі зусилля щодо пошуку рішення у війні між США та Іраном. За його словами, Доха працювала з представниками адміністрації США, які мають щирий намір стримати ситуацію та досягти деескалації.

Глава МЗС Катару заявив, що зусилля для недопущення неконтрольованого розвитку ситуації тривають. Він пов’язав це також із позицією окремих представників Тегерана. За його оцінкою, результати виборів можуть вплинути на майбутню політику США, але не змінюють намірів американської сторони. Дипломатична активність нині менша, ніж кілька днів тому, однак контакти не припинялися, додав він.

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