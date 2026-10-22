Глава МЗС Куби заявив про погрози США перед голосуванням ООН — TimesLIVE

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес у Гавані заявив, що Сполучені Штати чинять тиск на держави-члени ООН напередодні голосування щодо резолюції із закликом скасувати американське торговельне ембарго проти острова. За його словами, представники США погрожували країнам, які підтримають Кубу, відмовою у видачі віз та торговельно-економічними санкціями.

Заява Куби

Як повідомляє TimesLIVE, Родрігес назвав тиск Державного департаменту США безпрецедентним. Він стверджує, що американські посадовці намагалися схилити членів ООН до зміни позиції під час голосування.

Державний департамент США не одразу відповів на запит Reuters щодо цих звинувачень. Водночас посол США в ООН Майк Волц раніше цього тижня закликав країни голосувати проти резолюції на підтримку Куби, заявивши, що вона є виправданням утисків і тяжкого становища кубинців.

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Голосування в ООН

Голосування в Генеральній асамблеї ООН очікується 27–28 жовтня. Резолюція не має обов’язкової юридичної сили, однак щороку з 1992 року її ухвалювали значною більшістю голосів на користь Куби.

США підтримують торговельне ембарго проти Куби понад 60 років. Адміністрація президента Дональда Трампа з січня посилила тиск на острів, запровадивши паливну блокаду та жорсткі санкції проти низки кубинських посадовців і державних структур. Скасувати ембарго може лише Конгрес США.

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