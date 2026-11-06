Глава МЗС ОАЕ закликав до деескалації в розмові з іранським колегою — The National

Міністр закордонних справ ОАЕ та заступник прем’єр-міністра шейх Абдулла бін Заїд провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі. Він наголосив на потребі продовжувати дипломатичні зусилля для зміцнення безпеки та стабільності в регіоні, повідомляє The National.

Заклик до деескалації

Шейх Абдулла також підкреслив важливість деескалації на тлі посилення занепокоєння щодо можливого відновлення конфлікту між США та Тегераном. За даними державного агентства Wam, сторони обговорили загальну ситуацію в регіоні.

Раніше того ж дня Арагчі провів телефонні розмови зі своїми колегами з Туреччини та Кувейту Хаканом Фіданом і шейхом Джаррахом Джабером Аль-Ахмадом Аль-Сабахом. Вони обговорили останні події в регіоні.

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Заяви про інциденти в протоці

Іран у четвер заявив, що щонайменше три танкери загорілися в Ормузькій протоці. Іранські військово-морські сили стверджують, що судна підірвалися на морських мінах, коли прямували районами, які Тегеран називає забороненими. Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції також заявили про пожежі ще на двох танкерах попереднього вечора.

Водночас незалежних підтверджень цих заяв було небагато. Британська служба морських торговельних операцій повідомила, що в середу на північ від Катару танкер зазнав удару двох об’єктів. За даними повідомлень, ішлося про судно Velos Sapphire.

Позиція ОАЕ

Дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш раніше заявив, що Емірати не прагнуть нового раунду воєнного протистояння, однак готуються до найгіршого сценарію та шукають мирного врегулювання конфлікту між США й Іраном. Він також зазначив, що ОАЕ та інші країни Перської затоки сподіваються на прорив завдяки посередницьким зусиллям.

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