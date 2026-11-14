Глава МЗС Південної Кореї Чо Хьон вирушив до Китаю на переговори — Korea Herald

Глава МЗС Південної Кореї Чо Хьон у п’ятницю вирушив до Китаю на переговори зі своїм китайським колегою Ван Ї. Сторони мають обговорити стан двосторонніх відносин, питання Корейського півострова та перспективи відновлення діалогу між США і КНДР, повідомляє Korea Herald.

Підготовка до саміту APEC

Перед вильотом із міжнародного аеропорту Гімпо Чо заявив, що Сеул планує обговорити з Пекіном загальний стан двосторонніх відносин, зокрема питання, які потребують координації напередодні саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Після переговорів Ван Ї має влаштувати вечерю для південнокорейського міністра.

Візит Чо відбувається перед запланованою поїздкою президента Південної Кореї Лі Чже Мьона до китайського Шеньчженя на саміт APEC, який має пройти із середи до четверга. Очікується, що зустріч міністрів допоможе підготувати ґрунт для можливих переговорів між Лі Чже Мьоном і президентом КНР Сі Цзіньпіном.

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Контакти Вашингтона і Пхеньяна

Окремою темою переговорів стане ситуація навколо Північної Кореї, зокрема можливість контактів між Вашингтоном і Пхеньяном. Раніше з’являлися припущення про ймовірну зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина під час азійської поїздки американського президента.

Чо зазначив, що не очікує активних дій Китаю із запрошення Кім Чен Ина на саміт APEC, але додав, що робити остаточні висновки поки зарано. Представник адміністрації президента Південної Кореї напередодні заявив, що зустріч Трампа і Кім Чен Ина на полях саміту малоймовірна, водночас не виключив контактів до або після нього.

Також дипломати мають розглянути питання економічних і культурних обмінів, співпраці та китайських споруд у Жовтому морі. У МЗС Китаю заявили, що Пекін надає великого значення візиту Чо та готовий працювати із Сеулом над реалізацією домовленостей лідерів двох країн.

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