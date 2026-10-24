Глава МЗС Туреччини Фідан заявив про умови для єдності Лівії — The Express Tribune

У Туреччині міністр закордонних справ Хакан Фідан заявив, що умови для остаточного возз’єднання конкуруючих адміністрацій на сході та заході Лівії вже склалися. Він висловив сподівання, що найближчим часом щодо цього питання може бути зроблено оголошення, повідомляє The Express Tribune.

Єдине військове командування

За словами Фідана, обидві сторони мають власні військові структури. Їх потрібно об’єднати під єдиним командуванням національної армії, сказав міністр журналістам. Він назвав це необхідним для сталого возз’єднання сходу і заходу країни.

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Відносини Анкари зі сходом Лівії

Туреччина підтримувала визнаний ООН уряд у Триполі, проте останніми роками її відносини з владою східної Лівії суттєво потеплішали.

У вівторок парламент, що базується на сході Лівії, схвалив угоду з Туреччиною про розмежування морських зон. Фідан заявив, що тепер умови для постійного закріплення возз’єднання сходу і заходу дозріли.

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