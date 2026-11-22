Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Ізраїль блокує ввезення до Гази металевих контейнерів із гуманітарною допомогою та обмежує постачання цементу, заліза й сталі. За його словами, це ускладнює становище переміщених палестинців, які під час повеней, штормів і холодів залишаються у тканинних наметах.

Як повідомляє Anadolu Agency, Фідан сказав в інтерв’ю турецькому телеканалу TGRT Haber, що Анкара має намір і надалі порушувати питання гуманітарної кризи в Газі на міжнародних майданчиках. Він зазначив, що інші регіональні кризи не повинні відвертати увагу від ситуації в палестинському анклаві.

Допомога та повені

За словами міністра, продовольство до Гази надходить, однак його недостатньо для нагальних потреб населення. Він також вказав, що нещодавні повені погіршили гуманітарну ситуацію.

Фідан повідомив, що за дорученням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини, Турецький Червоний Півмісяць та дипломати працювали над відправленням контейнерів із допомогою до Гази. За його твердженням, Ізраїль заблокував металеві контейнери, пояснивши це можливістю використання металу ХАМАС для виготовлення зброї.

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Управління ООН з координації гуманітарних питань минулого тижня повідомило, що підтоплення торкнулися понад 200 тисяч палестинців. Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що 950 тисяч переміщених людей проживають у районах, схильних до повеней.

Заяви про Сирію та Ізраїль

Окремо Фідан оцінив стабілізацію в Сирії як поступову, але подекуди повільну через масштабні фізичні та інституційні руйнування. Він наголосив на важливості скасування міжнародних санкцій і створення умов для повернення біженців.

Міністр також заявив, що Ізраїль не зацікавлений у появі сильних сусідів і прагне бачити сусідні країни ослабленими та роздробленими. Це твердження є позицією глави турецької дипломатії.

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