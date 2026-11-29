Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг 1 грудня відповідатиме на запитання комітетів Конгресу США у Вашингтоні щодо передових чипів компанії для штучного інтелекту та їхнього можливого перенаправлення до Китаю. Як повідомляє Channel NewsAsia, це станеться після поновлення Хуанга на посаді очільника американської компанії через 11 днів після його відставки.

Закриті та публічні слухання

У вівторок Хуанг має давати пояснення за зачиненими дверима трьом комітетам Палати представників США: із закордонних справ, розвідки та спеціальному комітету з питань Китаю. Усі три комітети очолюють республіканці. Наступного дня перед ними також має виступити головний юрисконсульт Nvidia Тім Тетер.

У четвер Хуанг, за даними видання, має взяти участь у відкритому слуханні Банківського комітету Сенату США. Голови трьох комітетів Палати представників заявили, що коротке внутрішнє розслідування Nvidia та поновлення її керівника не знімають питань щодо національної безпеки.

Вони хочуть отримати відповіді про, за їхніми словами, масштабне контрабандне переміщення продукції Nvidia, її перенаправлення для потреб китайських військових і роль цих технологій у розвитку можливостей Китаю у сфері ШІ.

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Питання щодо постачань до Китаю

У центрі уваги конгресменів — твердження, що передові чипи Nvidia могли переправляти до Китаю через сінгапурську компанію Megaspeed. Компанію раніше очолювала Аліс Хуанг, яку американська розвідка, за даними Channel NewsAsia, підозрює у співпраці з Пекіном.

Республіканці в Конгресі домагаються широкого розслідування. Водночас видання повідомляє, що адміністрація президента Дональда Трампа за лаштунками сприяла поверненню Хуанга на посаду. Трамп заявив, що не вважає главу Nvidia загрозою безпеці.

Рада директорів Nvidia також повідомила, що отримала запевнення від високопосадовців США і вважає, що поновлення Хуанга не створює ризику для безпеки. Водночас незалежне розслідування компанії ще не завершилося. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що представники його партії розслідуватимуть можливі неправомірні дії адміністрації Трампа, керівництва Nvidia та інших осіб.

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