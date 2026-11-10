Глава Пентагону Гегсет наказав реформувати військову освіту США — Anadolu Agency

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав провести масштабну реформу системи професійної військової освіти Міністерства оборони США. Зміни мають надати пріоритет бойовій готовності, військовому лідерству та навичкам ведення війни, повідомляє Anadolu Agency.

Негайні зміни для військових коледжів

Директиву видали після перевірки, проведеної Робочою групою старших військових коледжів. Вона передбачає негайні зміни у старших військових коледжах і закладах військової освіти проміжного рівня.

У Пентагоні заявили, що реформа має подолати десятиліття «академічного дрейфу». Для цього відомство планує усунути ідеологічні чинники, які вважає такими, що відволікають від навчання, і посилити увагу до спільного ведення бойових дій різними видами військ, стратегічного ухвалення рішень та змагальних військових навчань.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оцінювання підготовки офіцерів

За новими правилами освітні програми оцінюватимуть за тим, чи готують вони офіцерів до керівництва та перемоги в майбутніх конфліктах. Під час виступу у Військово-морському коледжі США в Ньюпорті Гегсет сказав, що реформи мають зміцнити військову освіту, зосереджену на перемозі у війнах США та відданості кожного своїй присязі на вірність Конституції.

«Набагато більшим викликом є створення освітньої архітектури, здатної формувати архітекторів перемоги — саме такими ми потребуємо, щоб ви всі були», — сказав він.

Читай нас у