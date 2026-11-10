Глава Пентагону Гегсет назвав ініціативу імпічменту фарсом — ABC News Australia

У США міністр оборони Піт Гегсет заявив, що боротиметься проти ініціативи щодо його імпічменту, назвавши її «фарсом» і політичним трюком. На пресконференції в Пентагоні він сказав, що дії конгресмена-республіканця Томаса Мессі не є ані наглядом, ані підзвітністю.

Як повідомляє ABC News, Палата представників США має розглянути цього тижня резолюцію про імпічмент, внесену Мессі, який залишає Конгрес. Водночас точний час голосування невідомий. Демократи заявили про підтримку документа. Наразі у Палаті представників є 214 демократів, 218 республіканців і один незалежний депутат, пов’язаний із Республіканською партією.

Звинувачення у резолюції

Резолюція містить вісім пунктів звинувачень у «тяжких злочинах і проступках». Чотири з них стосуються війни в Ірані. У документі стверджується, що Гегсет почав війну без схвалення Конгресу, проігнорував резолюцію про виведення американських сил, продовжив бойові дії після 60-денного строку без звернення до Конгресу та не дотримався законів, які мають мінімізувати жертви серед цивільних.

Інші пункти резолюції стосуються ударів США по підозрюваних у наркоторгівлі на морі, внаслідок яких, за даними документа, загинули щонайменше 243 людини; догани та спроби понизити на посаді сенатора-демократа Марка Келлі; захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, а також ударів у Ємені без схвалення Конгресу.

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Гегсет заявив, що всі операції в Ірані, Венесуелі та Ємені були законними й санкціонованими головнокомандувачем. Він також порівняв цю ініціативу з двома імпічментами президента Дональда Трампа у 2019 та 2021 роках.

Позиція Трампа і процедура

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить підтримувати Гегсета навіть у разі його імпічменту. Після пресконференції він у соцмережах похвалив очільника Пентагону та різко розкритикував Мессі.

За правилами Палати представників голосування має відбутися протягом двох сесійних днів після внесення резолюції. Республіканське керівництво палати також може винести на голосування пропозицію відкласти розгляд документа або передати його до комітету. Для оголошення імпічменту достатньо простої більшості в Палаті представників, але усунення Гегсета з посади потребуватиме підтримки двох третин присутніх сенаторів.

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