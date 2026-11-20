Міністр оборони США Піт Гегсет у Боготі формально передав Колумбії військово-транспортний літак Lockheed C-130 Hercules. Передача відбулася на тлі поглиблення оборонного партнерства Вашингтона з латиноамериканською країною, повідомляє The Hill.

Зустріч у Боготі

Під час візиту до Колумбії Гегсет зустрівся з міністром оборони країни Хорхе Морою та главою МЗС Омаром Булою Ескобаром. Він відзначив роль Колумбії в Коаліції країн Америки з протидії картелям, до якої держава приєдналася у серпні, а також її зобов’язання протидіяти транснаціональним організаціям, яких називають наркотерористичними.

У відео, оприлюдненому Пентагоном, глава оборонного відомства США назвав літак демонстрацією відданості Сполучених Штатів Колумбії. За його словами, C-130 є символом додаткових можливостей і спільної боротьби з картелями, які, як він заявив, загрожують обом країнам.

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Посилення військової співпраці

Пентагон прагне співпрацювати з учасниками коаліції у проведенні спільних військових операцій проти ймовірних наркоторговців і транснаціональних наркокартелів. Міністр закордонних справ Колумбії після зустрічі з Гегсетом закликав Конгрес країни схвалити активізацію військової співпраці зі США у протидії незаконному обігу наркотиків.

Нещодавно американські та колумбійські військові також завершили масштабні навчання Southern Vanguard. У них узяли участь приблизно 350 американських військовослужбовців та понад 400 солдатів колумбійської армії.

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