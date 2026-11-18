Глава Пентагону Піт Гегсет відвідує Каракас для зустрічі з тимчасовою владою Венесуели. Венесуельське державне телебачення показало кадри, на яких він перебуває в президентському палаці разом із виконувачкою обов’язків президента Дельсі Родрігес, повідомляє The Independent.

Неанонсований візит

Пентагон публічно не повідомляв про поїздку Гегсета. Він став черговим членом кабінету президента США Дональда Трампа, який відвідав Венесуелу цього року. Раніше до країни приїздили міністри внутрішніх справ та енергетики США, які зосереджувалися на доступі до венесуельських нафтових запасів і критично важливих мінералів.

У серпні Трамп заявив, що Гегсет допоміг укласти масштабну угоду, за якою США отримали контроль над частиною венесуельських нафтових резервів. Американська адміністрація також заявляє, що повернула Венесуелі понад 12 млрд доларів, або майже 99% доходів від продажу венесуельської нафти, відповідно до домовленості з урядом Родрігес.

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Ситуація після захоплення Мадуро

Родрігес, союзниця Ніколаса Мадуро, очолила країну після того, як американські військові в січні захопили колишнього президента Венесуели під час нічного рейду в Каракасі та доправили його до Нью-Йорка. У США Мадуро висунули обвинувачення у незаконному обігу наркотиків, які він заперечує в суді.

Родрігес продовжує виконувати обов’язки глави держави, хоча дозволений судом термін її перебування на посаді завершився в липні. За даними видання, американські сили атакують у Карибському морі та східній частині Тихого океану судна, які адміністрація Трампа вважає такими, що перевозять наркотики. Від вересня 2025 року в цих операціях загинули щонайменше 240 людей. Водночас американські посадовці оприлюднили небагато доказів на підтвердження того, що атаковані судна перевозили наркотики.

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