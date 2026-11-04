Глава поліції Кенії заперечив утримання зниклого танзанійця — Nation Kenya

У Високому суді в Найробі генеральний інспектор поліції Кенії Дуглас Канджа заявив, що танзанійський активіст Тваха Салім Мваіпая не перебуває під вартою кенійської поліції. Як повідомляє Nation Kenya, Канджа сказав судді Александеру Мутеті, що поліція не затримувала Мваіпаю та не утримує його в жодному відділку країни.

Глава поліції також заявив, що не знає, чи перебував Мваіпая в Кенії. Суд розглядав питання про місцеперебування громадянина Танзанії, щодо якого повідомляли про ймовірне викрадення 25 жовтня 2026 року.

Заява поліції у суді

Суддя запитав Канджу, чи відомо поліції про можливе затримання Мваіпаї в Камулу в Найробі та його вивезення до Танзанії. У відповідь глава поліції сказав, що не має інформації, яка пов’язувала б поліцію з імовірним затриманням або вивезенням танзанійця.

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За словами Канджі, родичі Мваіпаї повідомили про його зникнення до поліцейського відділку Камулу в окрузі Найробі. Правоохоронці проводять розслідування, щоб встановити його місцеперебування. Канджа назвав розслідування викрадень складними й такими, що потребують часу, але наголосив, що поліція серйозно ставиться до цієї справи.

Дані про можливе вивезення

У суді також прозвучало, що Мваіпая просив притулку в Кенії. Водночас Канджа та його адвокати заявили, що їм не відомо про перебування активіста в країні чи про його можливе вивезення до Танзанії.

Канджа додав, що звертався до низки державних органів, зокрема до імміграційної служби, однак не отримав підтвердження того, що Мваіпаю вивезли з Кенії. Він також заперечив звинувачення у причетності поліцейських до транскордонних викрадень.

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