Глава розвідки Південної Кореї підтримав повернення рибалок КНДР — Korea Herald

У Південній Кореї глава Національної розвідувальної служби Лі Чон Сок заявив, що двох північнокорейських рибалок, яких у 2019 році примусово повернули до КНДР, слід було репатріювати. Його слова пролунали під час закритої парламентської перевірки роботи розвідувального відомства.

Як повідомляє Korea Herald, Лі назвав це своєю особистою думкою. Відповідаючи на запитання, чи було правильним повернути чоловіків попри заявлене ними бажання перейти до Південної Кореї, він сказав, що «було правильно відправити їх назад».

Затримання та репатріація

Двох чоловіків віком близько 20 років південнокорейська влада затримала 2 листопада 2019 року поблизу Північної розмежувальної лінії у Східному морі. Через п’ять днів адміністрація президента Мун Чже Іна передала їх владі КНДР через село перемир’я Пханмунджом.

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Тодішня адміністрація заявила, що дійшла висновку про зізнання чоловіків у вбивстві 16 членів екіпажу судна для вилову кальмарів. Влада також заявляла, що вони не мають права на захист за законом про північнокорейських перебіжчиків через обвинувачення у тяжких неполітичних злочинах. Їхній намір перейти до Південної Кореї тоді визнали недостовірним, а можливе переселення — ризиком для громадської безпеки.

Судове рішення

Рішення про передачу рибалок викликало критику, зокрема після оприлюднення у 2022 році відео, на якому один із чоловіків чинив опір під час передачі північнокорейській владі. Критики наполягали, що їх мали розслідувати та судити в Південній Кореї.

Раніше в жовтні Високий суд Сеула залишив чинними обвинувальні вироки колишньому раднику з національної безпеки Чон Ий Йону, ексглаві розвідки Со Хуну та колишньому міністру об’єднання Кім Йон Чхолю за їхню роль у репатріації. Суд також виправдав колишнього керівника адміністрації президента Но Йон Міна та постановив, що рішення про повернення чоловіків порушило їхні основні права.

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