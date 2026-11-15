Глава Шин Бет Зіні обговорив у Беер-Шеві загрози для Негеву — Jerusalem Post

Глава ізраїльської служби безпеки Шин Бет Давід Зіні відвідав Беер-Шеву на півдні Ізраїлю та провів робочу зустріч із мером міста Рувіком Даніловичем. Сторони обговорили загрози безпеці в регіоні Негев і заходи з протидії їм, повідомляє Jerusalem Post.

Оцінка загроз у Негеві

Під час візиту Зіні розповів про роботу Шин Бет у регіоні та план протидії загрозам. Він також відзначив діяльність Армії оборони Ізраїлю та спецслужби.

Очільник Шин Бет згадав попередження, яке місяцем раніше зробив для кабінету безпеки. Воно стосувалося спроб створювати у бедуїнських громадах Негеву військову інфраструктуру та озброєні угруповання з ознаками батальйонів. Зіні заявив, що в окремих бедуїнських поселеннях є військова інфраструктура, а спецслужба протидіє спробам сформувати такі угруповання. Він назвав це дуже тривожним явищем.

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Заяви про осередок у Сегев-Шаломі

Через кілька днів після цієї заяви Шин Бет повідомила про викриття осередку в бедуїнському місті Сегев-Шалом поблизу Беер-Шеви. У спецслужбі стверджували, що група була організована за зразком палестинських «батальйонів» на Західному березі Йордану та нібито планувала напади, зокрема стрілянину по місцевій поліцейській дільниці й центральній автобусній станції Беер-Шеви.

Видання зазначає, що останніми роками в Ізраїлі побільшало випадків контрабанди зброї та боєприпасів через кордони, а також крадіжок озброєння Армії оборони Ізраїлю. Випадки стрілянини в містах Негеву та бедуїнських громадах також впливають на відчуття безпеки місцевих жителів.

Данілович поінформував Зіні про розвиток Беер-Шеви, зокрема про прийом армійських підрозділів, що переміщуються на південь, створення робочих місць, утримання молоді в місті та інтеграцію нових іммігрантів. Мер також розповів про інвестиції міста у безпеку, співпрацю з поліцією та потребу реагувати на регіональні загрози.

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